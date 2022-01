Dr. Barna Györgyi úgy tapasztalja, az oltott gyerekek is lebetegedhetnek, de az ő tüneteik kevésbé hevesek, mint az oltatlanoké. A szülők még mindig féltik a kisebbeket az oltástól, pedig fontosabb lenne, ha minél több gyermek kapná meg a vakcinát. Addig sajnos egymást érik a kényszerszünetek az iskolásoknál, egy-egy pozitív teszt esetén ugyanis egész osztályok kerülnek karanténba. Egyelőre a 12–17 éves korosztály oltása indult be, ők általában túl vannak a második körön, de fontos lenne a megerősítő vakcinát is kérniük, amennyiben 4-5 hónapnál több idő eltelt az utolsó óta – hangsúlyozta.