Koronavírus miatt súlyos állapotban, december 18-án szállították be a szekszárdi kórház fertőző osztályára a terhességének 33. hetében járó kismamát, Dömötörné Czető Zsuzsannát, aki 22-én került át az intenzív osztályra. Az életveszélyes helyzet miatt orvosai úgy döntöttek, hogy idő előtt, császármetszéssel segítik világra a babát, mielőtt az édesanyát lélegeztetőgépre és egyúttal mélyaltatásba helyezik.



December 26-án reggel született meg a kis Tamás, aki a koraszülés ellenére is egészségesen, 2330 grammal és 49 centiméterrel jött a világra. Covid tesztje szerencsére negatív lett, ennek ellenére egy héten keresztül megfigyelték. Mivel véroxigén szintje rendben volt és szépen fejlődött, visszakerült a szekszárdi kórházba.



Mint az apukától, Dömötör László Tamástól megtudtuk, már a mostani hétvégén hazahozhatnák, de a helyzetre való tekintettel és mivel a dunaszentgyörgyi bölcsődében éppen a jövő héten kezdődik hároméves testvérének beszoktatása, a kis Tamást csak a következő hét vége felé tudják hazavinni. A következő hetekben a két nagymama és Tamás sógórnője segíti a családot.



Az apuka elmondta, felesége, Zsuzsanna jelenleg is kritikus állapotban, lélegeztető gépen, altatásban van. Időközben leállt a veseműködése, amely szerencsére mostanra kezd helyreállni. Sajnos gyógyulását a kétoldali tüdőgyulladás nehezíti, sőt immunrendszerének gyenge állapota miatt vérmérgezést is kapott, ám úgy tűnik, szervezete kezd az antibiotikumokra pozitívan reagálni, s immár laboreredményein is látszik a javulás. Kérdésünkre az édesapa elmondta: a súlyos helyzetet megelőzően egyikük sem kapott védőoltást, mostanra viszont Tamás beoltatta magát.



Mivel idő előtt jött világra a baba, értelemszerűen nem sikerült mindent beszereznie a családnak a kicsi számára. Minderről tudomást szerzett szomszédjuk, Nagy Annabella, aki egy madocsai család felajánlását olvasta a közösségi oldalon, akik két nagy szatyor adományt kínáltak rászoruló kisbabás család számára. Felvették a kapcsolatot velük és mostanra, Kirnyákné Balogh Mária, Dunaszentgyörgy polgármestere segítségével eljuttatták a csomagot Dömötörékhez. Ebben babaruhák és egyéb hasznos dolgok voltak, amelyre ezekben a hetekben szükségük lehet. Az adományt a polgármester pelenkával és babapopsi törlőkendővel egészítette ki.



– Dunaszentgyörgyön szerencsére ritka, hogy valaki segítségre szorul, de ha így alakul, támogatnunk kell egymást – fogalmazott a polgármester, aki reményét fejezte ki, hogy a családanya mielőbb meggyógyul.



Az édesapa elmondta, a helyiek közül sokan segítettek anyagilag is. Egyelőre tűzifát igényeltek az önkormányzattól, amelyet csütörtökön szállítanak ki nekik. Tamástól megtudtuk, Tolna-Mözsön dolgozik gépkezelőként, de a helyzetre való tekintettel táppénzre vették. Azt mondta, egyelőre – a tervek szerint amíg felesége fel nem gyógyul – otthon marad a picivel és a testvérével.

A sajnálkozáson kívül mindent elfogad

Mivel az anyuka lábadozása várhatóan még jó ideig tart, így a család szűkösebb keretből gazdálkodhat, ezért köszönettel fogadnak bármilyen támogatást. Számlaszámuk: Dömötörné Czető Zsuzsanna 11773463-00907866-00000000



Az édesapa a január 2-án posztolt videójához közösségi oldalán ezt írta: Ezzel a videóval szeretnék megköszönni minden támogatást mindenkitől, köszönök mindent! Nagyfiam a videón láthatóan jól van nagyon várjuk haza a „nagy lánnyal” és az egész családdal. Drága egyetlen Szerelmem, feleségem pihen még egy kicsit, hogy rendbe tegye a szervezetét meg, hogy kipihenje a velem töltött eddigi 7 évet. Sajnálkozáson, siránkozáson kívül mindent elfogadok!