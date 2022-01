Ahogy véget érnek az ünnepek és újra dolgozni kell, a gyerekek iskolába, óvodába mennek, a családok többsége kénytelen belátni, hogy nemcsak a hűtő és a spájz, de sajnos a pénztárca tartalma is alaposan megcsappant. Háziasszonyok és családfők tízezrei tanakodnak az ünnepi kijózanodás után: vajon hol lehetne húzni a nadrágszíjon, hogy éhkopp és anyagi csőd nélkül túlélje a család a januárt?

A bátaszéki Horváth Flóra kétgyermekes rutinos családanya és előrelátó háziasszony, ő a jól bevált trükkjeiről beszélt, melyek alkalmasak a katasztrófa elkerülésére.

– Sok ismerősömnél látom, hogy bizony van baj az ünnepek után, jól meg kell gondolni, hogy mire és mennyit költhetnek januárban. Mi mindig megpróbáljuk jól átgondolva ütemezni az ünnepi költekezést, hogy ilyenkor ne legyen baj. A főzést úgy intézem, hogy ne halmozódjon fel túl sok maradék, ami pedig mégsem fogy el, azt lefagyasztjuk. Januárban így nemcsak gazdaságosan, de percek alatt meg lehet oldani egy-egy vacsorát vagy ebédet főzőcskézés nélkül – magyarázta a gyakorló háziasszony.

A tudósok január 23. és 25. közötti időszakra jelölik ki minden évben az esztendő legdepressziósabb napjait, nyilván nem véletlenül. Elmúltak az ünnepek, nincs mire készülni, még kötnek ugyan bennünket az újévi fogadalmak, de a tél vége még messze van, minden kopár. Nehéz ilyen körülmények között egy kis boldogságra szert tenni. Még mielőtt azonban teljes depresszióba zuhannánk, érdemes összeszedni magunkat, illetve azokat a dolgokat, amiért mégiscsak érdemes inkább a jókedvet és az optimizmust választani januárban is.

Az általunk megkérdezett pszichológus elmondta, a boldogsághormonokat jelentősen aktivizálja a sport is: ha van lehetőségünk, menjünk el kirándulni, korcsolyázni a családdal, barátokkal. Sétáljunk nagyokat a szabad levegőn, a téli depresszió egyik fő okozója ugyanis a fényhiány. Ha már unjuk az eddig megszokott edzéseket, próbáljunk ki valami újat.

A zumba igazi, forróvérű táncos edzés, de jótékony a jóga is. Ezekkel nemcsak a jókedvünket fokozhatjuk, hanem a bejgli és a karácsonyi nagy lakomák utóhatásait is eltüntethetjük. Egy jó kis masszázs vagy wellness is szuper kedélyjavító, ha most nincs lehetőségünk drága wellness hotelben pihenni, menjünk el az uszodába, vagy szimplán feküdjünk be otthon egy illatos sókkal teli kád vízbe, kortyolgassunk nyugtató gyógyteát, gyújtsunk gyertyát.

Ne legyen lelkiismeret-furdalásunk akkor sem, ha nincs kedvünk otthonról kimozdulni a sötét, ködös estéken: teremtsünk otthon meghitt hangulatot, olvassunk jó könyveket, pótoljuk be a nyáron megszerzett elmaradásunkat filmek terén, hívjunk vendégeket vacsorára, társasozzunk, vagy szimplán csak legyünk kettesben a párunkkal, vagy a bővebb családdal.

Mindennek az alapja a tervezés

A konyhán túl is muszáj életben maradni: nemcsak az asztalra, de a számlákra valót is elő kell teremteni.

– Mindennek az alapja a tervezés – mondta az egyik szekszárdi pénzügyi cég tanácsadója. – Persze, ha valaki elmulasztotta a takarékoskodást, annak már csak tűzoltásra van módja. Le kell ülni, és át kell számolni, mire kell az adott hónapban költeni. Összeírni a fix kiadásokat: ilyenek a befizetésre váró számlák és csekkek, az óvoda vagy az iskolai tandíj.

Lehet spórolni például az üzemanyagon. Jobban átgondolva a menetrendet, ki lehet találni, csak akkor üljünk kocsiba, ha feltétlenül muszáj. Segít az is, ha bevásárlólistával megyünk vásárolni, így felesleges dolgok nem kerülnek a kosárba. A legfontosabb: számoljuk össze, mennyit költöttünk az ünnepre, osszuk el az összeget 12 hónapra, így megkapjuk, idén mennyit kell havonta eltenni ahhoz, hogy ne legyen baj jövő januárban.