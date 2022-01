Nagyernyei Attila, a megyei méhész egyesület elnöke megerősítette, sokan hívják telefonon, hogy mikor folytatják majd a szakmai rendezvényeket. Utoljára 2020-ban, a Covid-járvány előtt közvetlenül volt megtartva az utolsó Tavaszváró Méhésznap. Sajnos ez az idén is elmarad, de hiányoznak a téli klubfoglalkozások is, ahol a szakmai témákat, támogatási lehetőségeket lehetett alaposan átbeszélni.



Idén a legnagyobb gond, hogy kevés a méz, tavaly az akácvirágzás előtti fagyos hajnalok gondoskodtak erről. Az akácméz iránt éppen emiatt nagy a kereslet. Vissza is élnek ezzel a lehetőséggel sokan, és a vegyes virágmézet próbálják meg drágább áron értékesíteni. Az első osztályú akácméz tükörfényes, a víztartalma pedig 17–18 százalékos.



Jó hír a termelőknek, hogy hamarosan a méhészek újabb támogatásra számíthatnak. Még nem jött ki a pályázati felhívás, amit majd az állatjóléti támogatások között kell keresni. A pályázóknak több feltételt is teljesíteni kell, de ezek többsége vállalható, mondta az elnök.





Ami a jelenlegi időjárást illeti, az teljesen megfelel a méh­családoknak. Szilveszter környékén az enyhe időben ki tudtak repülni a méhek a kaptárakból, ami az öntisztulást segítette, majd a jelenlegi fagyos hajnalok, napközben pedig az enyhébb idő kedvező a méhcsaládoknak. Eddig a leghidegebb hajnalban mínusz 10,5 fokot mértek.



A hideg azért kedvező, mert így nem indul meg a barka és a mogyoró virágzása és ehhez kihúzható a petézés is. Ilyenkor zárt fürtben vannak a méhek és a mézfogyasztásuk is kicsi. Jó lenne, ha a keményebb tél sem váratna magára, és idén legkésőbb februárban megérkezne, és nem várna áprilisig, mint tavaly tette.



A Covid-járványnak is köszönhető, hogy megnőtt a kereslet a mézek iránt. A méz ára is emelkedett az elmúlt két évben, a hárs- és az akácméz kilójáért 3200 és 4000 forint körüli árat kérnek és kapnak a termelők. A vegyes virágméz ára 1800 és 2500 forint között van.





A vásárlót sokszor könnyű félrevezetni, hiszen nem mindenki ért annyira hozzá, hogy megkülönböztesse a felmelegített virágmézet – így lesz folyékony pár napig – az igazi akácméztől. Ez utóbbi ára ugyanis jóval magasabb, ez az oka annak, hogy van, aki trükközik az értékesítésnél.





Aki közvetlenül a termelőtől vásárol, akár piacon, akár a termelő telephelyén, annak ettől nem kell tartania, hiszen a közvetlen kapcsolat miatt senki nem vállalja a vásárló megkárosítását. A repce és a vegyes virágméz is nagyon jó hatású, így érdemes abból is vásárolni. Ha a méz kikristályosodik, akkor langyos vízbe, vagy radiátorra állítva lehet folyékonnyá tenni. Mikróba ne tegyük, mert elveszíti a gyógyhatását.