A paksi menhely honlapján több friss bejegyzés is igazolja, hogy az atomvárosban és környékén szilveszterkor rájárt a rúd a jobb sorsra érdemes ebekre. Csámpán egy kutya idegen háznál keresett menedéket. Csámpa és Dunaszentgyörgy között egy hölgynek két kutyát sikerült befognia. Egy fekete, hosszabb szőrű, tacskószerű kutya az autópályáról letérve indult el Paks felé. Ezek az esetek azonban csak a jéghegy csúcsát jelentik.



– Az óévvégtől mostanáig tizennyolc elszökött, majd hozzánk beszállított kutyát szolgáltattam vissza gazdáiknak – vont mérleget Gál Tiborné, a paksi menhely vezetője. – Mindezen túl három kutyát autók ütöttek el a közelben, kimentem a helyszínekre, de bár ne tettem volna, mert mostanáig is nehezen tudom feldolgozni a szörnyű látványt. Szilveszter napján a menhelyen voltam, látni kellene a tűzijátékozóknak azt, hogy ilyenkor, a dörrenéseket hallva, miként viselkednek az állatok. Üvöltenek félelmükben és próbálnak menekülni. Szerencsére nálunk az összes kutya kerítésen belül maradt, mert ügyeltünk rájuk és idejében biztonságos helyre zártuk valamennyit.



Gál Tiborné végezetül a drávaszerdahelyi példát ajánlotta az összes illetékes figyelmébe. A község önkormányzata ugyanis úgy döntött, hogy a tűzijátékra szánt pénzből tápot vásárol.

Felajánlásuk nyertese a paksi menhely lett, ez azt jelenti, hogy a létesítmény hamarosan kétszázezer forint értékű állateledelt kap.

Háborús övezetben találják magukatBonyhádon évről évre egyre többen használnak tűzijátékot, ami a kisállatoknak hatalmas stresszforrást okoz.



– A petárdázás és a tűzijáték-használat miatt a város ilyenkor a kutyák számára háborús övezetté válik – mondta el Filamelláné Kis Melinda, a Kíra Völgységi Kutyamentő Egyesület elnöke. – Emiatt most szilveszterkor is sok eb szökött meg. Szerencsére a legtöbbet már megtaláltuk, hála a helyiek segítségének, akik a kétségbeesett, szökött ebeket befogták.

Szilveszterkor Bonyhádon is sok kutya elszökött, de a legtöbbet sikerült már megtalálni, befogni (Fotó: Máté Réka)

A Tamási Állatvédő Egyesület tagjainak is nagyon sok dolga akadt a szilveszteri petárdázások miatt. Közösségi oldalukon mutatták be a menekülő, eltűnt és végül megkerült kutyákat. A Pincehelyen megtalált magyar vizsláról szóló posztban azt írták, sajnos nem mindenki volt ilyen szerencsés, több elütött és elveszett kutyusról tudnak. Arra kértek, mindenki figyeljen a környezetében és segítsen.