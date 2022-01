Terveik szerint év végén már az új épületben is folyna a munka, sőt a pezsgőhöz szükséges szőlőt már oda szüretelnék. De addig is, amíg az új üzemben elkészül a pezsgő, a piacnak nem kell nélkülöznie a Mészáros Pincészet tankpezsgőjét, hiszen a jövő hónapban palackozzák, ezt követően pedig már az éttermekben, szaküzletekben is megvásárolható lesz.