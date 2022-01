Elismerő oklevelet vehetett át Árvay László, a református egyházközség élelmiszerbankos árumentést végző munkatársa a település érdekében kifejtett tevékenységéért a tavalyi utolsó testületi ülésen. Fülöp János polgármester nagyon elégedett a munkájával. Valóban: az őcsényi rászorulók meglehetősen sok élelmiszer-adományban részesültek a közelmúltban Árvay úr szervezőmunkájának köszönhetően, aki hangsúlyozza, hogy nem csupán a reformátusokra figyelnek, az önkormányzattal is jó a kapcsolat, ebből adódóan a falu egésze a „munkaterület”.



– A Magyar Református Szeretetszolgálatnál és az Őcsényi Református Egyházközségnél is tevékenykedem – mondja. – Az egyházközségtől 2015-ben kerestek meg, hogy vezetni kéne egy kis csapatot. Hogy mivel foglalkozunk? Mindennel. A térkőkészítéstől, az idősgondozásig. Gyerekeket, öregeket szállítunk, fát vágunk, adományokat gyűjtünk és osztunk szét. Jól jártak a reformátusok, jól jártak az őcsényiek Árvay Lászlóval. Sok mindenhez ért – gépész, műszerész, hegesztő, villanyszerelő –, ugyanakkor a szervezőképesség, a tettvágy, a család- és emberszeretet is jellemzi.



– Hat éve kötöttünk szerződést az élelmiszerbankkal – emlékszik vissza –, ami nagyon jó ötletnek bizonyult. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület egy olyan szervezet, mely begyűjti a boltokban el nem adott, majdnem lejáró szavatosságú cikkeket, és gyorsan szétosztja a rászorulók között. Továbbá: befogad (gyártóktól, forgalmazóktól) gyártáshibás, csomagoláshibás termékeket (például kicsit megnyomódott konzerveket), és eljuttatja a szegény sorsúaknak, a vele kapcsolatban állókon, például egyházi közösségeken keresztül. Mintegy ötszáz szervezettel van szerződésük, ebből hét a Tolna megyei. Nem kevés a munkánk. Napi árumentést végzünk a programban részt vevő üzletekben, elhozzuk az aznap lejáró zöldséget, gyümölcsöt, pékárut, és azonnal szét is osztjuk. Őcsényben, a nyilvántartásunkban szereplő leginkább rászorulók: 155 család, 417 személy.



Hangsúlyozza Árvay László, hogy ez nem menne a családja megértése, az egyházi és önkormányzati vezetők támogató hozzáállása és a munkatársai aktivitása nélkül. Úgyhogy az elismerés jól esik neki, de közös érdem eredményének tekinti. Aki nincs benne, nem is sejti – mutat rá –, hogy ez mennyi időt, energiát igényel. Reggel hétkor ott lenni az üzletnél, autóval elszállítani az élelmiszereket, megszámolni, szétosztani, hogy mindenkinek jusson. Aztán átadni azoknak, akik személyesen eljönnek érte, kiszállítani a mozgásképteleneknek, s mindent adminisztrálni, dokumentálni – mondta.



– Mindezeken túl foglalkoznom kell még kilenc ember más irányú munkájának megszervezésével. Például amikor térkövet gyártottunk, azzal, hogy legyen anyag, legyen eszköz, legyen minőség és mennyiség. Sokszor zárul úgy a napom, hogy kemény fizikai és szellemi munka után hazamegyek, és még odaülök a számítógéphez elszámolásokat készíteni, illetve a következő napi teendőket előtervezni. Úgyhogy szép, lélekemelő ez a feladat, de nincsenek irigyeim. A gyerekeim se mondják, hogy apa, én is ezt szeretném csinálni…

Ezermester és zongoristaÁrvay László 1965-ben született, tősgyökeres őcsényi lakos. A palánki Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakközépiskolában érettségizett 1984-ben. Végzett gépész, műszerész, villanyszerelő, hegesztő és könnyűgépkezelő. Gödöllőn mezőgazdasági gépészmérnöki tanulmányokat folytatott, de azt nem fejezte be. Van viszont személygépkocsi-vezető szakoktatói képesítése, továbbá rendelkezik informatikusi és programfejlesztői ismeretekkel.



Mindemellett képzett és végzett zongorista. Egy ideig a helyi Kossuth Tsz-ben dolgozott, a rendszerváltás után agrárvállalkozóként próbált megélni, majd Faddra, illetve Domboriba került. Főként terményszárító és -tároló üzemek vezetőjeként tevékenykedett. A református egyház adománygyűjtő és szétosztó munkájában 2015-től vesz részt. Házas, két gyermeke van. Ízig-vérig közösségi, közösségszervező ember, egy ideig önkormányzati képviselő is volt.