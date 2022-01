November óta Szekszárdon is sikerrel működik a használt háztartási sütőolajat gyűjtő Cseppet sem! program, amelynek keretében a város tíz pontján találhatóak műanyag gyűjtőkonténerek.



– Az első három hét alatt a kihelyezett edények csaknem mindegyike megtelt, összesen 650 kilogramm használt sütőolajat és egyéb zsiradékot szállítottunk el – jelezte Cserháti László programvezető. Mint megtudtuk, Szekszárdon mostanáig Zaják Rita, a önkormányzat tanácsnoka és helyi „motorja” tartotta szemmel a gyűjtőedények telítődését, de hamarosan online érzékelőt kapnak a konténerek, amelyek naprakész információt nyújtanak a cseréhez a programot elindító Biotrans Kft. központjába.



Már a megye több pontján megtalálhatóak a gyűjtőkonténerek, Simontornyán, Bonyhádon, Madocsán és Pakson is. Utóbbi településen már korábban elindult a rendszer, rugalmasan működik, a programvezető szerint úgy tűnik, az emberek megszokták és használják a gyűjtőpontokat. Pakson az önkormányzat is segíti a munkát: a közterület-felügyelők ellenőrzik a konténerek szintjét és értesítik a céget, ha szükséges a szállítás.



Mint a programvezetőtől megtudtuk, országosan is egyre többfelé, összesen 1050 település közel 2000 gyűjtőpontján várják a használt háztartási olajat. Az utóbbi hetekben megkeresték az általános iskolákat is gyűjtőpontok kialakítása miatt, úgy tudni, Szekszárdon hamarosan megkezdődhet a gyűjtés, amellyel az iskolások egyfajta környezetvédelmi, zöldszemléletet is elsajátíthatnak.

Szekszárdon Zaják Rita tanácsnok mutatta be november közepén a Cseppet sem! elnevezésű programot és a gyűjtőedényt (Fotó: Mártonfai Dénes)

Cserháti László arra kért mindenkit, hogy az ünnepi sütés-főzéskor felhalmozódott háztartási olajat, növényi zsiradékot gyűjtsék össze és juttassák el a gyűjtőpontokra, amelyeket január elején újra kiürítenek. A településeknek felhívja a figyelmét, hogy bátran csatlakozzanak a kezdeményezéshez, hiszen amellett, hogy ezzel a környezetünk óvható egy erősen szennyező anyagtól, tehermentesíti a csatornahálózatot, sőt a Biotrans Kft. egy bizonyos összeget, kilogrammonként 25 forintot visszajuttat az együttműködésben résztvevő települések, intézmények helyi közösségei részére.