Sajnos folytatódott az az évek óta megfigyelhető tendencia, hogy egy éven belül is nagyon nagy a hullámzás. Az elmúlt éveket a sertéshús-ágazat kettős vírushatás alatt élte, ugyanis ezt az ágazatot nem csak a Covid-hatás, hanem az afrikai sertéspestis megjelenése is nagyon drasztikusan befolyásolta. Éder Tamás kiemelte, tavaly év elején volt egy három hónap alatt lezajlott 25 százalékos árnövekedés, majd ezt követően folyamatos árcsökkenés volt az év végéig.



A faddi székhelyű Dunahyb Kft. állatorvosa, ügyvezető igazgatója, dr. Reibling József is azt erősítette meg, hogy már hónapok óta rendkívül veszteséges az ágazat. A magas önköltségek mellett a felvásárlási árak alacsonyak, 350–360 forint volt a jellemző a múlt év közepe óta. Jelenleg pár forintot emeltek a feldolgozók, de így is – minőségtől függően – 360–380 forint körüli árat fizetnek az élő sertés kilójáért. Ennél jóval nagyobb emelésre lenne szükség ahhoz, hogy az állattartók utolérjék magukat a kiadásaik területén.

Az önköltségek az ismert folyamatok miatt jelentősen növekedtek; nőttek a takarmány-, az energiaárak és a bérek is. Az árak pedig a kereskedelmet is érintették – tette hozzá.



A vásárlók biztosan nem bánják, hogy a bolti polcokon a sertéshúsból készült termékek sem drágultak tavaly. Sőt, nagyon sok üzletben hétről hétre akcióznak, ami azt jelenti, hogy a sertéscombnak, karajnak igazán kedvező az ára. Éder Tamás viszont úgy véli, mivel az élő sertés ára ma már nem fedezi a gazdák költségeit, árrobbanás jön, hogy a sertéstartók ne veszteséggel adják tovább az állataikat.

A múlt év végén már meg is kezdődött a korrekció, amely folytatódni fog. A várható növekedésről a szakember nem mondott konkrét adatot, de azt megjegyezte, a 25–30 százalékos takarmánydrágulás egy része be fog épülni az árakba, az élő sertés előállítási ára 65–70 százalékban a takarmányáron múlik.