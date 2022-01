Ezen túlmenően a kötet bemutatja majd többek között az itthon maradottak, de a deportáltak történeteit is, melyekről az időszakot megélt szekszárdiak is mesélnek. Utóbbiak között olyan is akad, aki elmúlt száz éves, amikor korabeli élményeiről és emlékeiről kérdezték és azóta már elhunyt. A szerkesztő megjegyezte, egyre kevesebben vannak, akik saját emlékeik alapján számolhatnak be a háború ideje alatt, valamint a világégést közvetlenül követő időszakban átéltekről.