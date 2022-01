Az elmúlt két évben – a pandémia miatt – módosult a mezőgazdasági termelők téli elfoglaltsága is. A járvány előtt januárban és februárban egymást érték a szakmai tanácskozások a megyében. Ezek a rendezvények arra is jók voltak, hogy a gazdák megbeszéljék egymással, kinek milyen tervei vannak a tavaszi vetést illetően, milyen új vetőmagok jelentek meg a piacon, illetve egymást is tájékoztatták arról, mikor milyen pályázatra érdemes jelentkezni. Sajnos ezek a találkozások már második éve elmaradnak. Ennek ellenére nem tétlenkednek télen sem a mezőgazdasági termelők.