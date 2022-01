Potápi Árpád János, a bonyhádi-dombóvári választókörzet országgyűlési képviselője a héten falubuszt adott át Nagyvejkén. Mint az mi is megírtuk, Palló Lajos Béláné polgármester társaságában egy próbakörre is elvitte a járgányt az államtitkár. Instagramra feltöltött videójában mi is belepillanthatunk a próbaútba.