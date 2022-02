A civilek is szóvá tették, később a vállalkozók is megerősítették, hogy szerintük a fejlődéshez nagyon kellene a városban felsőfokú műszaki képzés, hiszen csak Szekszárdon legalább húsz gépgyártó üzem van, oda is és a Paks II.-höz is kellenek magasan képzett, nyelveket is tudó szakemberek. Szóltak a sérültek, hátránnyal élők érdekében is, akiknek több megértésre, segítségre lenne szükségük, és munkahelyet is kellene teremteni számukra. Egy javaslat pedig a zöld felület növelését, fák ültetését, park kialakítását szorgalmazta, egy másik pedig, hogy a régi strand helyén legyen egy idősek otthona. A civil workshop vége felé merült fel az igény, hogy gyakrabban, talán kéthavonta kellene ilyen találkozókat tartani, akkor a sok jó javaslat biztos könnyebben valósággá válna.