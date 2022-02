– A szocializmus időszakában is hiába próbálták rájuk erőltetni az eszméket, nem sikerült, mert annyira más mentalitású emberek, hogy nem vette be a gyomruk – mondta Potápi Árpád János. Kiemelte, mindenképpen pluszerőt, elhivatottságot jelent az államtitkári munkájához, hogy fogékonyabb a határon túli magyarokat érintő témákra, mint az átlagember. De ugyanígy vélekedett a nemzetiségi kérdésekről is. Annál is inkább, mert a választókerületének települései a mai napig hordozzák magukban a német jelleget, ami a második világháborúig különösen meghatározó volt. Utána pedig bukovinai és erdélyi székelyek, valamint felvidéki magyarok is kerültek a területre.