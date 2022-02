A Volánbusz a mindennapokban és fejlesztései során is arra törekszik, hogy a speciális igényű utasok is igénybe vehessék szolgáltatásait. A helyi járatokban közlekedő autóbuszok nyolcvan, míg a helyközi járatokban közlekedő autóbuszok negyvenhárom százaléka alacsony padlós vagy alacsony belépésű, így a fedélzet kialakításának és a felszállást lehetővé tévő rámpának köszönhetően kerekesszékkel vagy babakocsival is könnyen igénybe vehetők.