Csonkáné Forrai Magdolna rokkantnyugdíjas, és ő is megkapta a tizenharmadik havi nyugdíjat. Vállalkozó volt 17 évig, előtte a Mecsek Füszértnél volt állásban, de dolgozott Ausztriában is házigondozóként, betegápolóként. Németországba szeretne menni, ebben segíti a kapott pénz. Az unokája hét hónapos, most nagyon örül annak, hogy tud vinni nekik ajándékot is.

