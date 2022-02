A covid hatásáról részletesen beszélt Korsós Ildikó, az alapítvány szakreferense. Azzal kezdte, hogy az alapítvány célja a gyermekek lelki egészségének megőrzése, ugyanis, ha az nincs rendben, előbb-utóbb testük is megbetegszik. A már két éve tartó járvány pedig sokuknál okoz pszichoszociális gondokat. Mert őket is érik a kialakult különféle vélemények, amelyek megosztják a társadalmat, s ha nincs a gyerekek mögött biztos, támogató, családi háttér, segítségre szorulnak. A megyében harmincezer ilyen gyerek van. Ők, ha van család, akkor is gyakran különféle hatásoknak vannak kitéve, hallják a vírustagadó, oltásellenes és az oltáspárti érveket.

Korsós Ildikó szakreferens (Fotó: Mártonfai Dénes)