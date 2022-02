A kezdeményezés híre Tolna megyébe is eljutott, már több általános iskola is kézhez vette a felhívást. Közéjük tartozik mások mellett a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI is. – Hétfői értekezletünkön ismertettem a felhívást a tantestülettel – adott tájékoztatást lapunknak Pekari Bernadett intézményvezető. – Nemcsak jómagam, hanem valamennyi pedagógus kollégám fontosnak és hasznosnak tartja a versenysorozatot, melyhez természetesen csatlakozunk.