– Akárki akármit mond, a házasság nem csak a papírról szól. Amikor két ember esküt tesz egymásnak, magasabb szintre emelkedik a kapcsolatuk. Mert házasságban élni azt is jelenti, hogy kitartunk egymás mellett, hogy a nehézségekkel megpróbálunk együtt megbirkózni, mondta Kovácsné Kaszás Beatrix szekszárdi pszichológus. – Nem lépünk olyan egyszerűen tovább, nem váltunk egyik napról a másikra, ha éppen ahhoz van kedvünk. Megtanulunk küzdeni egymásért, és ez sokszor meg is erősíti, elmélyíti a kapcsolatot. Persze, egy jól működő házasságért sokat kell tenni. Napról napra, hétről hétre tartó komoly munka ez. A házasság nagyon sokat ad az embernek: szeretetet, biztonságot, harmóniát. Erőt a mindennapokhoz, és sok-sok boldog pillanatot. A nehezebb időszakokból pedig – mert ilyen is van – érdemes tanulni, hiszen az mindig előrébb visz.