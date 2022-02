Tizenévesen az ember csak a legritkább esetben tudja, hogy mihez szeretne kezdeni tanulmányai végeztével. Nagyon kivételes esetben fordul elő az is, hogy ha tudja is, akkor a közéleti pályát szeretné választani. Különös egybe­esés, hogy Hegedűs Barbara és Pap Máté már igen fiatalon a közéleti, a politikai pálya iránt érdeklődött. Épp ez volt az is, ami összehozta őket.