A Pécsi Tudományegyetem a leendő hallgatókra is gondol, így már második alkalommal rendezte meg az Irány a PTE! Kultúrfesztet! A 4 napos rendezvény célja volt, hogy minden érdeklődő megismerhesse a pécsi továbbtanulási lehetőségeket és a sokszínű egyetemi életet. A program január 31-től február 3-ig tartott, ahol érdekes programokon keresztül ismerkedhettek a diákok az egyetemi élettel. Idén a fesztivál első 3 napján online előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők – melyek többsége már visszanézhető, majd a rendezvény záró napján élőben is részt vehettek a Kultúrfeszten. Az élő napra több mint 500 fő érkezett, hogy tájékozódjon a pécsi továbbtanulási lehetőségekről, és megérezhessék, hogy milyen a PTE család tagjának lenni. Külön öröm volt a szervezőknek, hogy nem csak pécsi középiskolások érkeztek, de az ország legkülönbözőbb részeiről jöttek érdeklődők az egész napos eseményre. A résztvevőknek lehetősége volt minden kar képviselőjével találkozni, informálódni, játékokon részt venni, de lebilincselő előadásokat és produkciókat is láthattak az Általános Orvostudományi Kar aulájának színpadán. Ezek után tényleg nem csoda, ha „Mindenki pécsi akar lenni!”!