Ebből idézünk néhány gondolatot: „Laci – ahogyan mindannyian szólítottuk –, családszerető, családcentrikus mindenkivel közvetlen, egészséges lelkületű, értékrendű és gondolkodású ember volt. (...) A családi ügyeket mindig nagy figyelemmel intézte. Rokonai és barátai is mindenben számíthattak rá. Ami rajta múlott, az mindig megvalósult. Rendkívüli munkabírással rendelkezett. Több cikluson át volt Tolna Megye Közgyűlésének tagja. (...) A hozzá fordulóknak mindig segített, jótékonysági tevékenységet is folytatott. Ciklusokon át szolgálta lakóhelyét képviselőként, alpolgármesterként és polgármesterként is. A település irányításában szerzett tapasztalataira támaszkodva szakértelemmel, magabiztosan intézte a falu és a hozzá forduló emberek ügyeit. Lokálpatriótaként fontos volt számára a „nánai identitás” is, mindig ennek szellemében dolgozott. Ezt a munkát is nagy odaadással, elkötelezettséggel végezte, hogy az utánunk következő generációknak még jobb élete lehessen. Nagyon-nagyon fog hiányozni családjának, falunknak, szűkebb és tágabb környezetének egyaránt. Most el sem tudjuk képzelni, hogy lesz ezután.”