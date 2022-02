Az alelnök nemcsak a magyar hatóságok folyamatos készenléti állapotát és segítségét nyugtázta, hanem azt is, hogy eleinte négy, az idő előrehaladtával pedig már nyolc vagonból álló szerelvény futott be Ukrajnából Záhonyba. Az összes szerelvény menekülteket hozott. Orbán Attila tapasztalatai szerint először is ivóvízre van és lesz szükség, de ezt bizonyára helyben is lehet biztosítani. Lenne helye bőven a tartós élelmiszernek, a konzervnek is. A hidegre való tekintettel hasznos szolgálatot tennének a meleg plédek, takarók. Miután a gyermekek között sok kisbaba is van, számukra bébiételre lenne szükség, valamint pelenkákra, különböző méretben. A beteg gyermekek miatt vitamin tabletta, még több Covid-tesztelő és vele együtt lázmérő is kellene.

Orbán Attila, a megyei közgyűlés alelnöke Archív fotó: Mártonfai Dénes