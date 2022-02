A világban mintegy 250 hétvégi magyar iskola működikSzilágyi Péter arról is szólt, hogy két pályázati felhívást tettek közzé a diaszpóra számára. A nemzeti újrakezdési program felhívásban működésre, fejlesztésre és eszközbeszerzésre, a másik pályázatban programok és rendezvények támogatására lehetett kérelmet beadni. Az elsőre 172 intézmény, a másodikra 183 intézmény adott be pályázatot; ezek kiértékelése zajlik. Kitért a diaszpóra iskolatáboraira is; ezeket reményeik szerint 2022-ben folyamatosan megrendezik valamennyi kontinensen a Külföldi Magyar Cserkészszövetség közreműködésével.