Frei-Kovács Mónika, Kalaznó polgármestere elmondta, hogy önkormányzatuk tizenegy pályázat beadása előtt áll februárban, előkészítésükön jelenleg éjjel-nappal dolgoznak. Kommunális és közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés, bértámogatás, a ravatalozó, a művelődési ház és a polgármesteri hivatal felújítása, útfelújítás, valamint ingatlan vásárlása kapcsán egyesületük is a Magyar Falu Programban pályázik, a belterületi járdák javításának támogatásért pedig a Belügyminisztériumhoz fordultak. TOP Plusz pályázatuk sikerében is bíznak: közel kétszázmillió forintból a Béke utcában a csapadékvizet szeretnék rendezni. Kalaznón az idei évben elkezdik a megnyert egyedi szennyvíztárolók kiépítése pályázat kivitelezését, ez ötvenegy ingatlant érint, ebből negyvenhat magán-, öt önkormányzati tulajdonban van. Hamarosan elkezdik a Magyar Falu Programban nyertes pályázat kivitelezését is: felújítják a község játszóterét.