Mesterpedagógus fokozata is vanHorváth Andrea 1969-ben született. Sióagárdon él. Érettségit a szekszárdi Garay-gimnáziumban tett 1987-ben. Később, ugyancsak a megyeszékhelyen óvodapedagógusi diplomát (1997) és fejlesztőpedagógusi képesítést (2004) szerzett. Közoktatás-vezetői szakvizsgát is tett (2017) a BME Gazdaságtudományi Karán. Mesterpedagógus fokozatot 2020-ban szerzett. Szaktanácsadói feladatokat is ellát Tolna megyében.