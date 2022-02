– Nálunk felemás a helyzet, a feleségem megkapta, én viszont nem, noha egyszerre adtuk be. Pontosabban én töltöttem ki az adatlapokat, és adtam be interneten keresztül mind a kettőt – mondta Kenéz Péter kétgyermekes szekszárdi családapa. – Kaptunk visszaigazolást, hogy rendben, sőt levelet is, de csak egyikünk számlájára érkezett meg a pénz. Nálunk szerencsére vészhelyzet emiatt nincs, bízom benne, hogy májusban majd számíthatunk rá.