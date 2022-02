A Tolna megyében élők körében a legkedveltebb úti célok a Dominikai Köztársaság, a Seychelle-szigetek és Egyiptom, amely mindig is vezető helyet foglalt el az itteniek szívében. Tavaszra már Peruba is foglaltak utat, valamint népszerűek még a buszos és repülős körutazások. A nyárra legtöbben Törökországba, Görögországba és Horvátországba foglalnak időpontokat. A szakember hozzátette, a dubaji expót az idei év március végéig lehet látogatni, és Tolna megyéből szeretnének még ezen a rendezvényen többen is részt venni.