Mint fogalmazott, fontos célt szolgál, hiszen eddig támogatás nélkül láttak el falugondnoki feladatokat. Öt éve minden iskolanapon kétszer szállították a bejáró óvodásokat és iskolásokat lakóhelyük és az intézmények között. Emellett színházba, strandra, versenyekre és kirándulásokra is eljuttatták őket. Hasonló segítséget nyújtottak a nyugdíjas klubnak is, továbbá kommunális feladatokat is elláttak – a Covid-járvány előidézte új kihívásokról már nem is beszélve. Az új busz azért is fontos, mert ennek meglétével már az üzemeltetéshez és a falugondnok alkalmazásához szükséges költségeket is megkaphatja a település – világított rá Filamella Tibor, majd köszönetet mondott a mellette álló Potápi Árpád János államtitkárnak, a térség országgyűlési képviselőjének a segítő közbenjárásáért.