25 ÉVE Dunaföldváron megnyílt a Tourinform iroda. „Nagy Gáborné polgármester rámutatott a város földrajzi fekvéséből adódó lehetőségeire. Ebből következik az is, hogy a most megnyíló iroda Földvár bemutatásán túl a környék, három megye kínálatát is demonstrálni szeretné.”

25 ÉVE az Eurovíziós dalverseny tévé által vetített magyarországi válogatójában a bonyhádi Ferencz Orsolya is fellépett. A Ne bántsd a feketerigó című dalt énekelte el.