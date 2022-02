Csaba fel is idézett néhány gyermekkori emléket miközben Potápi Árpád Jánossal beszélgetett testvére társaságában. A fiúk egy videóüzenetet is rögzítettek, amelyben azt mondták, hogy mindig hazajárnak Bonyhádra. „Nem csak a család és a vendégszeretet miatt, hanem azért is, mert mi is Árpit támogatjuk!” – fogalmazott Csaba és Tamás, kezet nyújtva a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárának, a bonyhádi-dombóvári térség országgyűlési képviselőjének.