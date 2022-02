– Van jövője a fényképészetnek?

– Azt hiszem, sokan el vagyunk keseredve a mai világban. Szűkül a vadászterületünk. Az is nagy érvágás volt, amikor az okmányirodák elkezdték az igazolványképek készítését. Azelőtt az volt az egyik legfontosabb bevételi forrásunk. Az azonnali, Polaroid-igazolványképeket én honosítottam meg Szekszárdon. A rendszerváltáskor, amikor hirtelen kellett útlevél a nagypapának, nagymamának is, hogy felvehessék a valutakeretet, beültethessék a Wartburgba, és mehessenek Gorenje hűtőládáért Bécsbe, hosszú sorok álltak az üzletem előtt. Most egy hónap alatt nincs annyi kuncsaftunk, mint akkor naponta volt. Manapság egy dologban tapasztalható felfutás: a retró képek készíttetésében. Régi felvételekből kimásoltatni papát, mamát. Mert Petőfi Sándorról van dagerrotípia, de róluk nincs. És rájöttek, hogy kéne.

Mestervizsgát 1999-ben tettKomáromi Gábor 1963-ban született Szekszárdon. A Garay-gimnáziumban érettségizett 1981-ben, aztán Pécsen szerzett fényképész szakképesítést 1983-ban. Utána még elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem által szervezett videóstanfolyamot. Mestervizsgát is tett 1999-ben. Dolgozni a Fényszövnél kezdett mint gebines, a rendszerváltás után egyéni vállalkozó lett. Főleg családi, óvodai, iskolai rendezvények megörökítésén dolgozik és tablókat készít. Jó ideig videózott is. Házas, egy fia van, aki pár éve átvette tőle a kisvállalkozás vezetését. Az elsők között tért át a filmesről a digitális képkészítésre, a legelső volt a megyeszékhelyen, aki Polaroid-igazolványképeket kínált a kuncsaftoknak, a közelmúltban pedig a sokszorosítás terén lépett előre. Nem tartja magát fotóművésznek, csak egy jó szolgáltatónak. Szabadidejében síel, kertészkedik és sokat foglalkozik a kutyáival.