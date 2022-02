Ebben az időszakban tehát már érdemes elkezdeni az ellenük való védekezést. Minden nap át kell nézni a kutyák, macskák szőrzetét, főleg a hosszú szőrűekét alaposabban. Ha kisméretű, mászó kullancsot találunk, akkor az még nem fertőzte az állatot, egyszerűen eltávolíthatjuk, ha viszont be van fúródva a bőrbe és már nagyméretű (tele van vérrel), akkor csipesszel kell eltávolítani, oly módon, hogy a kullancs testét ne szorítsuk meg, hiszen akkor a fertőző tartalom nagyobb eséllyel jut be az állat vérébe. Mivel ilyenkor a kullancs által terjesztett babesiosis veszélye is fennáll, érdemes állatorvoshoz fordulni, aki szakszerűen el tudja távolítani a kullancsot és egyben megvizsgálja az állatot.