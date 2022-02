Február 28-án, hétfőn Szakter Mária, a Tolna megyei nevelőszülői hálózat vezetője lesz a vendég, ő beszél majd a klubtagoknak a nevelőszülőségről, a nevelőszülői hálózat tevékenységéről, nagyjából 15–20 percben. Egy szekszárdi nevelőszülőt is sikerült meginvitálni a programra: Szabó Zita a nála nevelkedő 4 éves kislánnyal együtt érkezik majd, így ő is be tud kapcsolódni a beszélgetésbe.