Pályázati támogatásból felújították a helyi művelődési házat és a Falumúzeumot. Több kiadványt is megjelentettek a helyi viseletek és gasztronómia témakörökben, melyek a megyei értéktárnak is részei. 2014-től minden évben megrendezik a Mikrotérségi Kórustalálkozót. Felélesztették a fonók régi hangulatát is.