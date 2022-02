Mesélt az ottani éghajlati viszonyokról, arról, hogy a mínusz negyventől a plusz ötvenig ingadozott a hőmérséklet, aztán beszélt az ország ércgazdagságáról, és a feladatáról, amely nem csak repülésből állt – szállítórepülőket kísértek harci helikopterekkel, hogy ne lőjék le azokat –, ezredesként ő volt a felelős például az élelmezésért is. Beszélt arról is, hogy egyszer főzés közben csapódott be nem sokkal mellettük egy rakéta, egy alkalommal pedig egy afgán végzett ki kilenc amerikait egy olyan képzésen, amelyen nekik is ott kellett volna lenniük, de éppen helikoptereket szemléztek.