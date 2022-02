Az államtitkár rámutatott: a most induló mentorprogramnak is az a célja, hogy a felhalmozott, akár több évtizedes tapasztalatot a rutinos vállalkozók megosszák a fiatalokkal. – Nagyon örülünk annak, hogy Muravidéken is elindul a program, hiszen a Kárpát-medencei viszonylatban a legkisebb magyar közösségéről beszélhetünk – fogalmazott, hozzátéve, hogy sok esetben azonban azt látják, hogy a kisebb közösségek példát tudnak mutatni a nagyobbaknak tenni akarásból, életerőből.