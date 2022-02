Mint múlt héten mi is jeleztük, az örökmozgó szekszárdi modell és műsorvezető, Budavári Fülöp "Dubajozás" céljából elhagyta az országot. Tőle megszokott gondossággal dokumentálta azonban a pihenését is Instagramján, például arról is osztott meg fotókat követőivel, amint kipróbálja a flyboardot. Egyébként élete egyik legfelszabadultabb és önfeledtebb élményeként jellemzi ezt az extrém vízisportot.

A dubaji nyár után következzék egy éles váltás: téli fotóval lepte meg rajongóit a mindig csinos Gereben Lívia, az Atomerőmű KSC Szekszárd válogatott kosárlabdázója.

A héten folytatódott a Tolna megyei ízutazás, ezúttal a bogyiszlói epizóddal jelentkezett a Gasztromegye. A szokásos időben, pénteken este 7 órakor közzétett videóhoz mi csupán egy kedvcsináló posztot mutatunk, IDE kattintva azonban megtekinthető a 32. epizód teljes egészében. A remek receptek és a kiváló hangulat garantált.

A magyarkeszi Török Lívia, a TV2 Exatlon Hungary című, nagy sikerű extrémsport-vetélkedőjének korábbi játékosa köztudottan az egészséges életmód és a rendszeres sportolás híve. Ebbe az életstílusba tökéletesen illeszkednek e heti posztjai is, például az alábbi edzésvideó.