A hírekből tudom, hogy a szennyvízben még nő a koronavírus-örökítőanyag koncentráció, tehát az ötödik hullám még nem tetőzik, főleg nem enyhül. Tesztelünk, oltunk és adminisztrálunk. Most szükségem lenne egy orvosírnokra is. Nem a recepteket fejelné, mint régen, hanem a fertőző betegek be- és kijelentését végezné. Jeleztem, hogy nem túl felhasználóbarát a felület, több önkitöltő pontot kellene használni, hogy gyorsuljon legalább a kijelentési folyamat. Az alapellátás, mint legfontosabb Covid-szűrőállomás bedugult, még így is, hogy sokan csendben lapítanak otthon. Szóval annyi a munkánk, hogy a végére érni nem lehet. A tesztek fele pozitív, a másik fele álnegatív. Az iskolák a gócpontok, egymás után kerülnek karanténba az osztályok.