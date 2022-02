– Is. Egy ilyen alkotógárdában általában van cseh, román, török, olasz, magyar, szlovák résztvevő. Ezek akár iskolák is lehetnek. Kidolgozunk egy tananyagot, valami különös, aktuális, érdekes témában. A mostani címe: Kezdeményezőkészség és vállalkozási szellem tanítása és fejlesztése. Szerintem nagyon izgalmas témakör. Tanítható-e egyáltalán a kezdeményezőkészség? A munkamenet a következő: hét fejezetre, s azokon belül tovább tagolva, összesen 42 témára bontottuk a feladatot. A fejezeteket a hét országból közreműködő hét partner dolgozza ki, írja meg, először angolul. Külön könyv készül az általános iskolásoknak, külön a középiskolásoknak, külön a kisebbek és nagyobbak pedagógusainak. Aztán lefordítjuk mindet, mind a hét nyelvre. Összesen 32 kötet, körülbelül ötezer oldalnyi anyaga megy a nyomdába. Készül elektronikus és okostelefonos verzió is. Az erre elnyert uniós támogatás háromszázezer euró, 24 hónapos leadási határidővel. A költségek levonása után hozzájutunk mind a heten valamekkora összeghez, amiből meggazdagodni nem fogunk, de eltölt majd bennünket az a jóleső érzés, hogy létrehoztunk valamit, és azt megfizették.