Pincehelyen is majdnem telt ház fogadta a minisztert. – A fejlesztések tekintetében ez a település lehet a legbüszkébb: még soha nem volt olyan Magyarországon, hogy egy kormányzati ciklus alatt egy hidat megtervezzenek és át is adjanak. Nos, itt sikerült – mutatott rá és hozzátette, emellett 6,5 milliárd forintból kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat is.