Tudatta, olyan légimentőbázis épül, mely minden igényt kielégít. A helikopterek fűtött hangárban kapnak helyet, mely közvetlen kapcsolatban van az ügyeleti helységgel. Így a riasztástól felszállásig tartó idő 2-3 percre rövidíthető. Az új bázis a szolgálatban lévők kényelmét is biztosítja az ügyeleti időben, valamint azon túl is – fogalmazott az ügyvezető igazgató. A bázison egy mentőautó-garázs is lesz. Az itt állomásozó mentőautót akkor használják majd, ha műszaki hiba, vagy rossz időjárási viszonyok korlátozzák a repülést – fűzte hozzá.