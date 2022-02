A gasztroenterológus tapasztalatai szerint a szülők a felmerülő nehézségeket a közösségi oldalokon próbálják csoportokban megbeszélni, ami egyrészt nagyon hasznos is tud lenni, de sokszor ugyanolyan káros is lehet. Egy idő után bizonyos információk nagyon rossz irányba mennek el, amit egy szakembernek rendbe kéne tennie. Plusz próbálom a saját munkámat is megkönnyíteni, ezzel a könyvvel őket is próbálom támogatni és segíteni. Azt vettem észre, hogy ezekben a szülőkben a hosszú idő alatt ugyanazok a kérdések fogalmazódnak meg, amit nagyon sokszor elmondtam mindenkinek. Ezekre a kérdésekre szedtem össze a válaszokat, a sokéves tapasztalatom alapján. Szeretem a pácienseim, és úgy gondolom, ezzel sok hasznos információhoz hozzá tudom őket segíteni – mondta könyvéről dr. Koós Krisztina.