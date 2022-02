Településfásítási program révén harminc keskenylevelű kőrist ültettek az Arany János utcában. A közterületi játszóterük a Magyar Falu programban újult meg, a Regöly-Tamási kerékpárút mellett pedig két kerékpáros megállót és egy kilátót is sikerült építeniük. A kilátóról teljes egészében megcsodálható a Pacsmagi tórendszer, valamint az ott élő és az ott átvonuló madarakat is megfigyelhetjük. Bepillantást nyerhetünk ez által az egyedülálló élővilággal rendelkező Ramsari védelem alatt álló Natura 2000-es területükre anélkül, hogy élővilágát megzavarnánk.



Megvalósítás alatt áll szintén támogatásból az óvoda felújítása, és a teljes körű energetikai megújítást is el tudják végezni, ami már nagyon időszerű volt. Ezzel is támogatva a falu számára a jövőt jelentő gyermekeket, őket így már valóban méltó körülmények között tudják elhelyezni.



A Magyar Falu Program keretében egy régóta felújítani tervezett út újul meg az önkormányzat nyertes pályázatának köszönhetően. Ehhez nagyon komoly önerőt biztosítanak, tette hozzá a polgármester. Szintén ezen programban cserélik a tanyagondnoki szolgálat buszát is.



– A legnagyobb fejlesztésünk a szintén nyertes pályázatnak köszönhető csatornahálózat kiépítése, ami már több évtizede várt beruházás Regölyben. Ennek már látható jelei lesznek év vége felé, amikor a remények szerint elindul a beruházás fizikai része. Ezt a fejlesztést a Regölyben épülő szennyvízteleppel egyetemben Szakállyal és Szárazddal közösen valósítjuk meg – közölte Kelemen Csaba polgármester.