Javulást szeretnének elérni az idén a halálos közlekedési balesetek megelőzésében, hiszen

tizennyolcan hunytak el az elmúlt évben megyénk közútjain.

Volt olyan baleset, amelyben hat ember vesztette az életét azért, mert nem kapcsolták be a biztonsági övet. Ezért idén a biztonsági öv használata érdekében fokozott erőfeszítéseket tesznek. Ehhez nem csak a sebességmérő kamerákat, nem csak a közúti ellenőrzéseket vetik be, hanem drónokat is használnak.