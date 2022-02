Az oktatás mellett tudományos együttműködésről is szól a megállapodás. Közös kutatási programokat valósítanak meg, melynek során a környezetvédelem, a környezeti hatások vizsgálatát végzik, amelyek kapcsolódhatnak a Paks II. projekthez is. Az együttműködés érdekében az egyetemi kar szekszárdi campusában a Herman Ottó Intézetének is lesz irodája, és a kar 2018 végén létrehozott Vidékfejlesztési Kutatóközpontjában alakul egy munkacsoport, amelynek feladata az egyetem és az intézet munkájának összehangolása.