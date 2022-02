– Február 7-én, hétfőn indulnak a munkálatok a Jókai és a Hoffer Károly utcában – erről már Kőműves Krisztián számolt be. A kivitelező KÉSZ Kft. ügyvezetője kifejtette, mindkét utca esetében végeznek úgynevezett alépítményi- és szegélyjavításokat, elkészítik a csatlakozásokat. Ezt követően mindkét utcát kétrétegű aszfalttal látják el. – Mint mindig, most is igyekszünk majd úgy dolgozni, hogy a lehető legkisebb mértékben akadályozzuk az itt lakók és az erre járók közlekedését – biztosított a cégvezető. A két utca felújításának bruttó költsége 72 millió forint.