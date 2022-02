A következő lépés hét alapvető élelmiszer hatósági árassá tétele volt. Itt is három hónapos időintervallumot jelöltek meg 2022. február 1-jétől kezdődően. Az érintett termékek: búzafinomliszt, kristálycukor, napraforgóolaj, sertéscomb, csirkemell és far-hát. A rendelkezés nem jelöl meg konkrét árakat, hanem arra kötelezi az üzleteket, hogy az október közepén alkalmazott árakra álljanak vissza. Mivel ma már az értékesítés teljes folyamata térben és időben dokumentált, nem lehet sumákolni, nem mondhatja az üzletvezető, hogy ugyanannyiért adta ezeket a cikkeket októberben is, mint most, januárban.