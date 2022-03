A régi drótfonatos kerítést, a betonoszlopokat, az alapozást mind elbontották, a helyére háromdimenziós táblás kerítést emeltek, 30 centiméter magas betonlábazattal, a meglévő kapuk közé pedig odaillő, antikolt hatású, rácsozott kerítéselemet építettek be – adta hírül a TelePaks. Az összesen 271 méter hosszú kerítés átépítése előtt elvégezték az óvoda udvarán a kerítés melletti fák gallyazását. A földmunkák során a kivitelező fokozottan figyelt a meglévő fák és növényzet gyökérzetének védelmére. A tereprendezés után az új kerítés mindkét oldalán, egy-egy méter szélességben a füvesítés következik.

Szabó Péter polgármester emlékeztetett, hogy az Ifjúság úti tagóvoda kerítése már tavaly megszépült. Beszélt arról is, hogy az önkormányzat számára fontos a gyermekintézmények megújulása, vannak olyan óvodák, ahol már az udvart is korszerűsítették, ez a cél a többi tagóvoda esetében is – tette hozzá.

A polgármester kitért arra, hogy az Ifjúság úti tagóvoda funkciója változni fog: bölcsődévé alakítják át és a korábbi bölcsődeépületből, amely nagyobb méretű, lesz az óvoda. Mint mondta, a változtatás igénye az óvodai és bölcsődei férőhelyek iránti igény várható mértékét figyelembe véve fogalmazódott meg. A lakótelepi volt bölcsődeépület óvodává alakításának tervezése már elindult. Mint ismeretes, a Paksi Bóbita Bölcsőde székhelye korábban átkerült az egykori Kápolna utcai bölcsődeépületbe, amit előtte teljes körűen felújítottak.