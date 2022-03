A maszk és az oltások hasznosságát vitatókkal is találkoztunk, akik nem hittek sem a maszkviselés előnyében, sem a védő vakcinák hatásában. Mint mondták, a maszkot csupán azért hordták, mert a használata kötelező volt, de úgy látják, mostanra mindenki belefáradt ennek viselésébe. Volt olyan, aki szerint a könnyítések megint csak a nyári szezon idejére szólnak, utána szeptembertől újra visszaállnak majd a szabályozások az elmúlt csaknem fél évben megszokottakhoz.

Megkérdeztük: Mi a véleménye a maszkhasználat megszüntetéséről?

György: – Ha meg is szűnik a maszkhasználat, zárt térben, buszon, áruházakban továbbra is viselni fogom a maszkot, mert úgy érzem, biztonságot ad. Nem csak a koronavírustól, de egyéb fertőzésektől is megvéd, azokból is akad bőven ilyenkor. Közösségi helyeken egyelőre ezentúl is rendszeresen használok a maszk mellett kesztyűt is.

Márk: – Nagyon örülök, hogy végre levehetjük a maszkot, mert nagyon régóta az életünk része volt és egyre nehezebb volt már elviselni. Ha sokáig rajtam volt, előfordult, hogy még a fejem is megfájdult tőle. Ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy egyelőre közlekedéskor, a buszon mindenképpen használni fogom.

Gyöngyi: – Örülök a korlátozások, a kötelező maszkviselés feloldásának, bár szerintem a maszk semmit nem véd, legfeljebb a maszkot használótól, a bacilusaitól védheti meg a környezetet. A védőoltásban sem hiszek, a járványidőszak alatt mindenfelé jártam és bár nem voltam és nem is leszek beoltva, soha semmi bajom nem lett.